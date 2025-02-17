مصدر: تعيين دفعات جديدة معيدين بجامعة الأزهر قريبًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن الجامعة تعد حاليا لإصدار إعلانًا تكميليًا لدفعتي 2014 و 2015 بالكليات العملية لتعيينهم معيدين، وبذلك يكون تم الانتهاء من تعيين أوائل جميع الكليات لهاتين الدفعتين.

وأثير مؤخرا أزمة بجامعة الأزهر بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين بداية من دفعة 2016، والذين لم تصدر لم قرارات تكليف حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن جامعة الأزهر خاطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوفير تسعة آلاف درجة لتعيين معيدين بالكليات، على أن يتم الإعلان عنها بمجرد توفيرها.

وأشار المصدر، إلى أن جامعة الأزهر تسعى إلى تعيين الكثير من أوائل الكليات الشرعية والعربية ولكن الأمر يتوقف على توفير درجات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونفى المصدر، صحة ما يثيره البعض من تعنت مسئولي الجامعة في تعيين أوائل الدفعات، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة ونوابه حريصين على تقديم كل سبل الدعم لجميع منسوبيها.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت التنسيق بشأن تعيين المعيدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحال الوصول لقرار سيتم إعلانه مؤكدًا أن الجامعة ترحب بأبنائها ولا تدخر وسعًا في الإفادة منهم، وأنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في تكليف دفعات محددة، لأن الحديث عن ذلك سابق لوقته حتى يتم معرفة عدد الدرجات المالية التي سيوفرها جهاز التنظيم والإدارة للجامعة.

وأشارت إلى أن المنشورات التي ترسل للكليات هي لاستيفاء البيانات لكل الأوائل بحيث تكون جاهزة حين يتم طلبها فقد سبق جمع معلومات عن دفعات من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢م وتم استكمالها بإرسال منشور لطلب بيانات خريجي أحدث الدفعات.

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