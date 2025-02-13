جوائز نقدية.. تفاصيل مسابقة "الفيزياء" لطلاب الإعدادية والثانوية بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، مسابقة "أفضل مقال بحثي في الفيزياء" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلةً في اللجنة الوطنية للفيزياء.

يأتي ذلك ضمن حرص قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، على تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار بين الطلاب والطالبات في الأزهر.

وتهدف المسابقة إلى تحفيز طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية على الابتكار والبحث العلمي في مجالات العلوم الحديثة، وذلك في إطار دعم ورعاية المواهب الطلابية، مع منح جوائز مالية للمتميزين من الفائزين.

وجاءت تفاصيل المسابقة على النحو التالي:

1- المرحلة الإعدادية: كتابة مقال بحثي بعنوان: «المغناطيسية ودورها في الحياة»، بحد أدنى 1500 كلمة، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

2- المرحلة الثانوية: كتابة بحث بعنوان: «الليزر وتطبيقاته»، بحد أدنى 2000 كلمة، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

قيمة الجوائز:

- المركز الأول: 3000 جنيه

- المركز الثاني: 2000 جنيه

- المركز الثالث: 1000 جنيه

آليات التقديم:

- ترسل الأبحاث عبر البريد الإلكتروني التالي:

abohmad2@yahoo.com

- آخر موعد لتقديم الأبحاث: 1 مارس 2025م.

وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تكريم تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الأحد 20 أبريل المقبل.

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