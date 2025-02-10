بدء التظلمات على نتيجة "الابتدائية والإعدادية" بالأزهر 2025 - الأماكن والخطوات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الأزهر الشريف، باب تقديم الطعون على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، ولمدة 15 يوما.

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).

وقال مصدر بالأزهر الشريف، إن التظلمات على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية يكون بمقار المناطق الأزهرية وليس إلكترونيا كما هو الحال في الشهادة الثانوية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن التظلم على نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية يكون مقابل 20 جنيهًا للمادة يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

وينشر "مصراوي" وشروط التظلم على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2025، على النحو التالي:

- فترة تلقي التظلمات مستمرة لمدة أسبوعين بكنترولات المناطق الأزهرية.

- يحق للطالب التظلم في جميع المواد.

- تسديد الرسوم المخصصة للتظلم بديوان المنطقة الأزهرية التابع لها.

- رسوم التظلم 20 جنيها للمادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية.

- بعد أن يتقدم الطالب بالتظلم، يتوجه بصحبة ولي أمره إلى مقر الكنترول للتعرف على ورقة الإجابة، ويوقع ولي أمره إقرار التعارف.

- يتم عرض ورق الإجابة الخاص بالطالب على موجهين متخصصين في المواد الطاعن عليها الطالب.

- بعد أن يطلع على ورقة إجابته، يكتب بعدها تقرير أنه تعرف بنفسه عليها.

- لا يمكن للطالب الطعن على المادة أكثر من مرة واحدة.

- لا يحق للطالب الطعن على المواد الناجح فيها.

اقرأ أيضًا:

خاص| أول تعليق من الشيخ محمدي بحيري على خطأ قرآن الفجر

بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من الـ 7 آلاف؟