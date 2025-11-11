أعلنت جامعة الأزهر، نتيجة المرحلة الثانية للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، لطلاب الفرقة الأولى والمتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى، للعام الجامعي 2026/2025.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق رقم الجلوس، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وعممت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالأزهر منشورًا على جميع المباني التابعة لها بالمحظورات، وضرورة إخلاء أي طالب أو طالبة يكرر ارتكاب الأفعال التالية:

- التأخير خارج المدينة بعد المواعيد المقررة للدخول وإعطاء "التمام".

- إحداث ضوضاء بالمدينة ومرافقها.

- الظهور بملابس تعتبر غير لائقة مثل "شورت – فانلة داخلية"

- استعمال الكهرباء فى غير أغراض الإضاءة.

- العبث بأثات المبنى بالمدن الجامعية أو إساءة استعماله.

6- ارتكاب أفعالا تزعج الآخرين كالتدخين فى الحجرة أو المرافق الخاصة بالمدينة.

- التحريض على مخالفة تعليمات المدينة الجامعية وفق كل جامعة تضع قواعد مخصصة لها.

ونصت القواعد واللوائح الخاصة بالمدن الجامعية الأزهرية، على منح الطالب فرصة والتنبيه عليه بهذه المحظورات، وحال تكرار المخالفة تصل العقوبة إلى الإخلاء الفوري من المدن مع العودة مرة أخرى.

