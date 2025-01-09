دورة بـ "طب بنين الأزهر " بالقاهرة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في جراحة المناظير

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

نظمت كلية الطب للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة دورة تدريبية لشباب الأطباء حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال جراحات العظام ومناظير المفاصل.

وقال الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، إنه للمرة الأولى على مستوى الجامعات المصرية يتم استخدام جهاز محاكاة مناظير المفاصل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

AI Arthroscopy Simulat

( Shoulder, Knee and Hip)

مناظير الركبة والكتف والحوض في معمل مهارات الكلية.

وأوضح "أبو الغيط "، أن هذه الدورة التدريبية تعزز مكانة التعليم الطبي المستمر في جامعة الأزهر، وتؤكد حرص الجامعة على مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في جميع المجالات العلمية.

وأوضح أنه جارٍ العمل على عقد وتنظيم دورات تدريبية لشباب الأطباء في مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة والتأمين الصحي حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال جراحات العظام ومناظير المفاصل.

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