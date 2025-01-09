مواعيد امتحانات التصفية بجميع المحافظات لمسابقة الأزهر السنوية للقرآن 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد التصفية المؤهلة لمسابقة الأزهر الشريف للعام 1446هـ -2025 لجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وينشر "مصراوي" مواعيد امتحانات التصفية لمسابقة شيخ الأزهر بعد اعتمادها من رئيس قطاع المعاهد، على النحو التالي:

- تبدأ امتحانات التصفية يوم الأحد الـ 26 من يناير المقبل بمحافظات "المنوفية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - السويس - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - جنوب سيناء".

- تعقد الامتحانات في الـ 27 من يناير لمحافظات "القليوبية - الإسماعيلية - الإسكندرية - مطروح - سوهاج - قنا - أسوان - البحر الأحمر- الوادي الجديد".

- تعقد يوم الثلاثاء الـ 28 من يناير الجاري، امتحانات التصفية بمحافظات "القاهرة - الشرقية - كفرالشيخ - دمياط - بورسعيد - أسيوط - الأقصر".

- تعقد الامتحانات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية يوم السبت، الأول من فبراير المقبل.



اقرأ أيضًا:

بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025

أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

نص قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون بنسبة 60% في هذا الموعد