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أحمد قدح رئيسًا لقسم الجلدية والتناسلية بطب بنات الأزهر بدمياط

11:16 ص الخميس 30 يناير 2025

أحمد قدح

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد محمد سعيد عبده نصر قدح، الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب البنين بالقاهرة، للقيام بعمل رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب بنات بدمياط.

ويعد الدكتور أحمد قدح من أكبر أساتذة الأمراض الجلدية والتناسلية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وشغل منصب نائب مدير مستشفى الحسين لعدة سنوات، قبل أن يتركه مؤخرًا لتولي رئاسة قسم الجلدية بطب بنات الأزهر بدمياط.

وينتمي الدكتور أحمد قدح لعائلة طبية بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وشقيقه هو الدكتور سيد قدح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب بنات الأزهر بالقاهرة، والمدير السابق لمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية.

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أحمد قدح الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر دمياط
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