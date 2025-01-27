لعدم الحرمان من الامتحانات.. تعليمات تحرير استمارات الثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، تحرير استمارات امتحانات الدور الأول 2025، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر ولمدة شهر.

وتعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 2025، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، يوم الثلاثاء 29 مايو المقبل.

وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية، تسجيل استمارات امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الثانوية 2024، عبر الرابط التالي.. هنا

وينشر "مصراوي" تعليمات تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية 2025، الواجب اتباعها لعدم الحرمان من دخول الامتحانات، وهي كما يلي:

- كتابة البيانات بدقة من واقع البطاقة الشخصية.

- التسجيل بالرقم السري الخاص بالطالب، وعدم استخدام أي رقم آخر.

- عدم وضع أكثر من خيار والاقتصار على واحد فقط أثناء ملء الاستمارة.

- عدم تعديل البيانات أكثر من مرة.

- ضرورة تسليم الاستمارة للمعهد بعد طباعتها خلال الأسبوع الأول من أبريل.

- أي أخطاء في البيانات يتعرض للطالب للمساءلة.

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