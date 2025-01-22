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بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن تعريب مناهج الطب والصيدلة

04:55 م الأربعاء 22 يناير 2025

جامعة الأزهر

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تب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكدت جامعة الأزهر، أنهُ تجرى حاليا دراسة علميَّة متأنية حول إمكانية تعريب العلوم الطبية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومدى قابلية ذلك للتطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الأكاديمية والتقنية والتطبيقيَّة لضمان تحقيق أفضل معايير التعليم الطبي، وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع على حدٍّ سواء.

وأوضحت في بيان، اليوم الأربعاء، أن أي قرارات تتعلق بهذا الشأن ستصدر بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات العلمية اللازمة بما يخدم المصلحة العامة، وأن جامعة الأزهر ملتزمة دائمًا بتطوير العملية التعليمية بما يواكب التقدُّم العلمي ويلبي تطلعات الطلاب والمجتمع.

كان رئيس جامعة الأزهر، كلف نائبه للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان لتعريب المقررات الدراسية بكليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم.

جامعة الأزهر تعريب مناهج الطب والصيدلة تعريب العلوم الطبية
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