تشكيل لجان بجامعة الأزهر لتعريب مناهج كليات طب وصيدلة - مستند

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف رئيس جامعة الأزهر، نائبه للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان لتعريب المقررات الدراسية بكليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن يقوم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان تعريب المناهج

لطلاب وطالبات كليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم، وذلك بعد العرض على رئيس الجامعة، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».

وتنتهي غدا امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والتي بدأت نهاية ديسمبر الماضي.