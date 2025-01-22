إعلان

تشكيل لجان بجامعة الأزهر لتعريب مناهج كليات طب وصيدلة - مستند

12:45 م الأربعاء 22 يناير 2025

جامعة الأزهر بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كلف رئيس جامعة الأزهر، نائبه للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان لتعريب المقررات الدراسية بكليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن يقوم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان تعريب المناهج

IMG_2898

لطلاب وطالبات كليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم، وذلك بعد العرض على رئيس الجامعة، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».

وتنتهي غدا امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والتي بدأت نهاية ديسمبر الماضي.

تشكيل لجان بجامعة الأزهر جامعة الأزهر تعريب مناهج كليات طب وصيدلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان