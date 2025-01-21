نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات الترم الأول بكليات بفرع البنات بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولاته التفقديَّة؛ للاطمئنان على لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي (2024 - 2025) بمختلف كليات الفرع بمدينة نصر.

وتابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات انتظام اللجان بمختلف كليات (الزراعة - التربية الرياضية - العلوم - التجارة)، كما تابع سير العمل بالكنترولات، ووجَّه بضرورة الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول، حتى تخرج النتيجة في أسرع وقت ممكن.

وتفقَّد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات كنترول معاهد كلية العلوم بنات، واستمع إلى أعضاء الكنترول وما يحتاجون إليه من أجهزة حاسب آلي لمساعدتهم في أداء أعمالهم.

ووعد نائب رئيس الجامعة بدراسة ما يحتاجه الكنترول والعمل على تنفيذه.

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