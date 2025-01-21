تنويه مهم من قطاع المعاهد بشأن استمارات الثانوية الأزهرية 2025

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

طالبت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية، بجميع طلاب الشهادة الثانوية، وشهادات القراءات، الالتزام بالمواعيد المحددة لتدقيق ومراجعة استمارات التقدم للامتحانات.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، في تنويه للطلاب، أن الخميس ٢٠٢٥/٢/١٣ هو آخر موعد لتلقى طلب التقدم للامتحان من الخارج، و ٢٠٢٥/٢/٢٠، هو آخر موعد المراجعة وتدقيق الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية وشهادات القراءات للطلاب المقيدين والطلاب المتقدمين من الخارج.

وفتح قطاع الأزهرية، الأربعاء الماضي، باب تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024\2025، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وتعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، يوم الثلاثاء الـ 27 من مايو المقبل، بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وينشر "مصراوي" خطوات ملء استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025، على النحو التالي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات، عبر الرابط التالي:

اضغط هنا..

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.

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