بالرقم القومي.. نتيجة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية الأزهرية بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، عن نتيجة التسكين بالمرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة للطلاب.

نتيجة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية الأزهرية بالقاهرة

أعلن أسامة توفيق، رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية، بدء تسكين طلاب وطالبات المرحلة الثانية بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بالوجه البحري والقبلي "مستجدين ثانوية أزهرية سنوات النقل والفرق النهائية المتخلفين عن التقدم بالمرحلة الأولى" من مختلف الكليات.

ويمكن للمتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالمرحلة الثانية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 4/12/2024 التعرف على نتيجة القبول بالمدن الجامعية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

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