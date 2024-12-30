مواعيد المراجعات لطلاب النقل بالمعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، توجيهاته بالبدء في تقديم مراجعات شاملة لطلاب النقل في مختلف المراحل الدراسية ضمن مبادرة "معًا نتعلم".

وبحسب بيان، يأتي ذلك انطلاقًا من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتيسير على الطلاب ومساعدتهم على فهم المواد الدراسية، تحقيقًا لقوله تعالى: "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، ولتعزيز مكانة العلم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع.

وتبدأ هذه المرحلة بالمراجعات للمواد الثقافية للصفين الأول والثاني الثانوي، وفقًا لما يلي:

الصف الأول الثانوي: الساعة السابعة مساءً.

الصف الثاني الثانوي: الساعة الثامنة مساءً.

وعلى الطلاب الراغبين في الاستفادة من هذه المراجعات الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمشيخة الأزهر الشريف التالي: هنا

- يتم اختيار الرابط الخاص بالصف الدراسي المناسب، أو اختياره مباشرة من أحد الراوبط التالية:

معا نتعلم الصف الأول الثانوي

معا نتعلم الصف الثاني الثانوي

معا نتعلم الصف الثالث الثانوي

معًا نتعلم/ الصف الثالث الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية

معًا نتعلم/ الصف الثاني الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية

معًا نتعلم/ الصف الأول الإعدادي قطاع المعاهد الأزهرية

معا لنتعلم الصف السادس الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية

معا نتعلم الصف الخامس الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية

معا نتعلم الصف الرابع الابتدائي قطاع المعاهد الأزهرية

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