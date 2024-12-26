جامعة الأزهر تفوز بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

فازت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، بلقب أفضل جامعة مصرية حكومية من المنظمة العالمية لريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

صرح بذلك المهندس أحمد عثمان، مدير فرع المنظمة العالمية لريادة الأعمال بالقاهرة، موضحًا أن المنظمة العالمية لريادة الأعمال مقرها الولايات المتحدة الأمريكية Global Entrepreneurship Net work GEN ولها فروع في 180 دولة حول العالم.

وبحسب بيان، الخميس، يأتي ذلك؛ تأكيدًا على تميز وريادة جامعة الأزهر في مختلف المجالات العلمية الذي يعد انعكاسًا لتاريخ الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مدار (1084) عامًا من العطاء.

وقدم المهندس أحمد عثمان، التهنئة لجامعة الأزهر؛ بهذا الفوز، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز الكبير يعد تتويجًا لجهود جامعة الأزهر ونشاطها الكبير في مجالات دعم أنشطة الابتكار وريادة الٱعمال والحاضنات التكنولوجية من خلال حاضنات جامعة الأزهر الأربع بالقاهرة وأسيوط وقنا.

وأشاد "عثمان"، بجهود الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، في مجال ريادة الأعمال، بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضح الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، أن اختيار جامعة الأزهر جاء نتيجة الإسهامات الكبيرة التي حققتها في إنشاء حاضنات تكنولوجية في فروع الجامعة المختلفة بالقاهرة وأسيوط وقنا.

وأوضح "جلال"، أن الجهود التي بذلت في هذه الحاضنات نتج عنها تخريج عدد كبير من الشركات التكنولوجية الناشئة، وتدريب عدد كبير من الطلاب ورواد الأعمال على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات الاستشارات والدعم المالي والفني لأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية؛ للإسهام في تطوير حلول تكنولوجية متكاملة ومبتكرة لمعالجة التحديات المستقبلية في قطاعات الأعمال والخدمات المختلفة التي تحتاجها الصناعة وسوق العمل.

وبيَّن "جلال"، أن هذه الجهود المبذولة تعد داعمًا رئيسًا لجهود الدولة المصرية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

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