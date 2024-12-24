وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها لمعيدين ومعيدات بكليات "بنين وبنات" بداية من اليوم وحتى الثامن من يناير المقبل.

ونص إعلان جامعة الأزهر على حاجتها لمعيدين بالكليات التالية:

-( الصيدلة بنين القاهرة )

-( طب الأسنان بنين القاهرة )

- ( العلوم بنين القاهرة )

- ( العلوم بنات القاهرة )

-( العلوم بنين أسيوط )

-(الصيدلة بنات القاهرة )

-(– الصيدلة بنين اسيوط)

-(طب الاسنان بنات القاهرة )

-(طب الاسنان بنين اسيوط )>

ونص القرار على أن يكون المتقدمين من دفعة 2014 من الكليات المعلن عنها.

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