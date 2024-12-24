وظائف جديدة.. "الأزهر" تعلن حاجتها لمعيدين بكليات البنين والبنات دفعة 2014
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت جامعة الأزهر، حاجتها لمعيدين ومعيدات بكليات "بنين وبنات" بداية من اليوم وحتى الثامن من يناير المقبل.
ونص إعلان جامعة الأزهر على حاجتها لمعيدين بالكليات التالية:
-( الصيدلة بنين القاهرة )
-( طب الأسنان بنين القاهرة )
- ( العلوم بنين القاهرة )
- ( العلوم بنات القاهرة )
-( العلوم بنين أسيوط )
-(الصيدلة بنات القاهرة )
-(– الصيدلة بنين اسيوط)
-(طب الاسنان بنات القاهرة )
-(طب الاسنان بنين اسيوط )>
ونص القرار على أن يكون المتقدمين من دفعة 2014 من الكليات المعلن عنها.
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