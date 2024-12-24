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"الأزهر" تحظر إقامة حفلات تخرج الكليات خارج الحرم الجامعي

11:58 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

جامعة الأزهر بالقاهرة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت جامعة الأزهر حظر إقامة أي حفلات تخرج لجميع كليات القاهرة والأقاليم خارج الحرم الجامعي بدءا من العام الدراسي الحالي.

ونص قرار رئيس جامعة الأزهر، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه يأتي حرصا على الضوابط المتبعة بها، وحفاظا على مكانتها العالمية وعدم استغلال الطلاب والطالبات من بعض الجهات غير الرسمية، وحفاظا على الطلاب من استقطابهم من جهات أخرى.

وأكد القرار على تنظيم حفلات التخرج داخل حرم جامعة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على أن تتولى إدارة العلاقات العامة تنظيم الأمر.

كان طلاب طب الأزهر بنين بالقاهرة، أقاموا حفلة التخرج الخاصة بهم، أول أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عميد ووكيل الكلية.

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