رئيس "شؤون التعليم" بالمعاهد الأزهرية يتابع امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بالجيزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تابع الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة، الاثنين، أول أيام امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية، والاعدادية، بلجان "المدينة المنورة الابتدائي النموذجي، ومعهد فتيات المدينة المنورة الإعدادي".

وأوضح الشرقاوي أن هذه الامتحانات فرصة كبيرة وتدريب عملي للطلاب لمعرفة مستواهم الحقيقي كما تعد تمهيدا لهم في المراحل المقبلة، مطالبا الطلاب بالجد والاجتهاد والمذاكرة واستشعار مسؤولية انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة.

وانطلقت صباح الاثنين، امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

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