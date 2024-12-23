عميد علوم بنين بالقاهرة نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور سيد بكري أحمد عبد اللطيف، عميد كلية العلوم بنين بالقاهرة، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمدة أربع سنوات.

يأتي ذلك خلفا للدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر، الذي بلغ السن القانونية للمعاش في فبراير الماضي.

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