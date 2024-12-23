الإعلان مبكرًا.. توجيهات عاجلة بشأن جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، صباح الاثنين، اجتماعا مع الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد، بمقر القطاع بمدينة نصر.

وبحث وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد، جداول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وامتحانات أبناؤنا بالخارج، والذي يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير لضمان سير العملية بشكل منظم وعادل لجميع الطلاب.

وشدد وكيل الأزهر على مراعاة ما يلي عند وضع الجداول:

١-التوزيع الزمني.

٢- تناسب اختيار المواد مع المدة الزمنية.

٣-مراعاة الفئات المختلفة (الدمج التعليمي)

٤-الإعلان المبكر بفترة كافية.

٥-مراعاة الظروف الطارئة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 2025، في الـ 29 من مايو المقبل بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

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