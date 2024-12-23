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مواعيد وجداول امتحانات نصف العام للشهادات الأزهرية

12:11 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

قطاع المعاهد الأزهرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، للعام الهجري 2025/2024.

وانطلقت صباح الاثنين، امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات نصف العام

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وتنطلق امتحانات نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية، يوم الخميس 16 يناير المقبل، وسط إجراءات مشددة.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي الخميس السادس من فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.

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قطاع المعاهد الأزهرية جداول امتحانات نصف العام الشهادات الأزهرية
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