موعد الاختبارات التحريرية لمسابقة الأزهر للابتعاث خلال شهر رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث خلال شهر رمضان المقبل.

ويمكن للمتقدمين للابتعاث للخارج خلال شهر رمضان 1446 هجرية، الاستعلام عن مواعيد الاختبارات التحريرية، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

كان مجمع البحوث الإسلامية، أعلن فتح باب قبول طلبات التقدم لمسابقة شهر رمضان للعام ١٤٤٦هـ/ ٢٠٢٥م للسادة الوعاظ والقراء "الذكور فقط" ممن يعملون في مجال الدعوة والإرشاد الديني.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم من الوعاظ والقراء (ذكورًا فقط) من المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر، وبالنسبة للقراء فيشترط أن يكون المتقدم ممن يجيدون تجويد القرآن وترتيله، ومشتركًا بنقابة القراء وتقديم ما يفيد ذلك.

- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.

- ألا تقل تقاريره في العامَيْن السابقَيْن مباشرة على عام التقدم عن (٨٥) درجة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيًّا. أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الواضحة.

- ألا يكون قد سبق وأن وقعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المُحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق.

- ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين عند الإعلان عن المسابقة.

- ألا يكون قد سبق له الإيفاد للخارج مِنْ قَبل.

- ألا يكون قد قضى بالخارج مدة ثماني سنوات فأكثر، في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب. 10.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وَفقًا للوائح المُنظِّمة لذلك.

- موافقة الجهات المعنية.



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