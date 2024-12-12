ضوابط امتحانات نصف العام لصفوف النقل بالمعاهد الأزهرية 2025

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات نصف العام لصفوف النقل بجميع المناطق، والتي تنطلق في الـ 24 من ديسمبر الجاري.

وأصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليماته لرؤساء المناطق بضرورة اللجان عن قرب والتواجد بداخلها لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان والاكتفاء بالأدوات الشخصية التي تعينهم على حل الامتحانات.

وجاءت ضوابط الامتحانات على النحو التالي:

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