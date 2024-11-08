إعلان

جامعة الأزهر بأسيوط: المستشفى الجامعي استقبل 50 ألف مريض خلال الـ 3 أشهر الماضية

03:41 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن حصاد مستشفى الأزهر بأسيوط الجامعي خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024.

وأشار الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، أن آخر ثلاثة أشهر شهد نجاح مستشفى الأزهر بأسيوط فى تقديم العديد من الخدمات الطبية و الصحية للمترددين عليها و التخفيف عن كاهلهم متاعب و مشقة السفر إلى القاهرة، من خلال استقبالها 54354 مريض المترددين على العيادات الخارجية و 3508 مريض المستفيدين من الاقسام الداخلية ( مجانى) و683 المستفيدين من الأقسام الداخلية ( علاج باجر) و 5835 أشعة عادية و2219 أشعة موجات و 2110 أشعة مقطعية و 1642 أشعة رنين مغناطيسى و 936 علاج الطبيعي

جلسات والغسيل الكلوى 62 مرضي بواقع 729 جلسات و4218 الاستقبال والإصابات و486 السمعيات.

وأوضح الدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، أنه خلال الثلاثة أشهر تم إجراء 4654 عملية جراحة عامة "مجانى " و 765 جراحة خاصة "علاج أجر " و 99 مريض الرعاية المركزة و 155 مريض برعاية القلب و88 برعاية الأطفال المبتسرين و 51 مرض برعاية الأطفال.

الدكتور محمد عبدالمالك جامعة الأزهر مستشفى الأزهر بأسيوط كلية الطب المستشفى الجامعي بأسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد