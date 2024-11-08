جامعة الأزهر بأسيوط: المستشفى الجامعي استقبل 50 ألف مريض خلال الـ 3 أشهر الماضية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن حصاد مستشفى الأزهر بأسيوط الجامعي خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024.

وأشار الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، أن آخر ثلاثة أشهر شهد نجاح مستشفى الأزهر بأسيوط فى تقديم العديد من الخدمات الطبية و الصحية للمترددين عليها و التخفيف عن كاهلهم متاعب و مشقة السفر إلى القاهرة، من خلال استقبالها 54354 مريض المترددين على العيادات الخارجية و 3508 مريض المستفيدين من الاقسام الداخلية ( مجانى) و683 المستفيدين من الأقسام الداخلية ( علاج باجر) و 5835 أشعة عادية و2219 أشعة موجات و 2110 أشعة مقطعية و 1642 أشعة رنين مغناطيسى و 936 علاج الطبيعي

جلسات والغسيل الكلوى 62 مرضي بواقع 729 جلسات و4218 الاستقبال والإصابات و486 السمعيات.

وأوضح الدكتور شريف مطاوع مدير عام المستشفى، أنه خلال الثلاثة أشهر تم إجراء 4654 عملية جراحة عامة "مجانى " و 765 جراحة خاصة "علاج أجر " و 99 مريض الرعاية المركزة و 155 مريض برعاية القلب و88 برعاية الأطفال المبتسرين و 51 مرض برعاية الأطفال.