للمرة الأولى بجامعة الأزهر.. تربية بنين القاهرة تطلق منصة إلكترونية للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطللقت كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال الهواري عميد الكلية، منصة إلكترونية للقرآن الكريم.

وقال الدكتور جمال الهواري عميد الكلية، إن المنصة الإلكترونية الخاصة بالقرآن الكريم تهدف إلى حفظ كتاب الله وتفسيره ودراسة أحكام التلاوة على مدار الأسبوع.

وأوضح عميد كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن حفظ ودراسة وتفسير القرآن عبر المنصة يكون من خلال أساتذة بالكلية متخصصين في التفسير والمجازين في القرآن الكريم وأحكامه.

ونظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر بمشاركة أسرة (طلاب من أجل مصر)، أمس، احتفالية في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التربية بنين بالقاهرة، بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية، والدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بنين بالقاهرة، ولفيف من عمداء ووكلاء وأساتذة الكليات.