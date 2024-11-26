نائب رئيس جامعة الأزهر لـ"البنات": العلوم الخضراء تحقق التوازن بين الإنسان والبيئة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، إن كوكب الأرض يتعرض لتأثيرات سلبية نتيجة للنشاط البشري، ما يحتم علينا جميعًا ضرورة تبني العلوم الخضراء في مواجهة التغيرات المناخية التي يتعرض لها كوكب الأرض.

وأكد في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتطبيقية الذي نظمته كلية العلوم للبنات بالقاهرة تحت عنوان: (نحو العلوم الخضراء)، أن هذه التأثيرات السلبية أنه مع تزايد التحديات البيئية التي أصبحت تهدد العالم أصبح تبني العلوم الخضراء ضرورة ملحّة؛ للحد من التأثيرات السلبية للنشاط البشري.

عناية الإسلام بالبيئة

وأوضح فكري أن الإسلام عني بالبيئة عناية بالغة حتى أصبحت جزءًا من العقيدة؛ ففي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ : بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ"(رواه مسلم).

وأضاف أن هذا المؤتمر ليس مجرد حدث علمي، بل هو منصة حوار مفتوح تجمع العقول النيرة والخبرات المتنوعة من مختلف المجالات العلمية، نسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في مجال العلوم الخضراء، تلك العلوم التي تركز على تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية، بدءًا من استخدام الطاقة النظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، وصولًا إلى الحد من التلوث وتعزيز الزراعة المستدامة.

العلوم الخضراء تحقق التوازن بين الإنسان والبيئة

وبيَّن فكري أن العلوم الخضراء ليست مجرد مفهوم علمي، بل هي رؤية شاملة للحياة، تسعى إلى تحقيق توازن بين الإنسان والبيئة من خلال تطبيق تقنيات مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، وتقلل من آثار التلوث، وتوفر حلولًا عملية للتحديات البيئية مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه عالمنا اليوم تتطلب منا العمل معًا بروح التعاون والمسئولية فلقد باتت العلوم الخضراء اليوم ضرورة ملحّة من ضروريات الحياة، فهي تمثل الحل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد البيئية، فالاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، ونقص الموارد الطبيعية، وتلوث الهواء والماء كلها قضايا تفرض علينا التفكير خارج الصندوق، والعمل بروح الابتكار لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

الأزهر منارة علمية دينية

وبين فكري أن الأزهر الشريف منارة علمية ودينية عالمية، يحمل إرثًا ممتدًا في توجيه البشرية نحو قيم العدالة والاستدامة، ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع تزايد التحديات البيئية التي تهدد كوكبنا برز دور الأزهر قوة دافعة لتعزيز العلوم الخضراء، التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع تعاليم الإسلام، التي تدعو للحفاظ على البيئة حتى في أشد الظروف، وهذه القيم جعلت من الأزهر الشريف مدافعًا عن البيئة وداعمًا للعلوم الخضراء؛ باعتبارها ضرورة دينية وإنسانية من خلال خطبه، وفتاويه، ومناهجه التعليمية، مما يعزز فهم المجتمع لقضايا الاستدامة وأهمية حماية الموارد الطبيعية وهذا الالتزام يجعل الأزهر أنموذجًا يُحتذى في التوفيق بين التعاليم الدينية والممارسات العلمية لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام.

وبيَّن فكري أن مصر نجحت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الحكيمة في أن تصبح صوتًا قويًّا للدول الأفريقية في المحافل الدولية، وشريكًا عالميًّا فاعلًا في قضايا المناخ والاستدامة، مدافعة عن حقوقها في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ليسا مجرد أولويات وطنية، بل مسئولية عالمية تُلزم الجميع بالمشاركة فيها مما يعكس التزام القيادة السياسية بمستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.

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