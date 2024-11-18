لطلاب وطالبات الأزهر بالقاهرة.. تفاصيل مسابقة "المبادرات المجتمعية"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، إطلاق مسابقة "المبادرات المجتمعية" لطلاب وطالبات كليات فرع القاهرة.

شروط المسابقة

وجاءت شروط المسابقة على النحو التالي:

– أن تكون المبادرات المجتمعية في صورة فريق أو مجموعة علي ألا يزيد الفريق عن (٥) افراد مشتركة طلبة وطالبات ولا تقبل المبادرات الفردية.

– أن تكون المبادرة نابعة من احتياجات المجتمع وذات عائد على المجتمع والبيئة تتماشى مع اتجاهات رؤية واستراتيجية مصر (٢٠٣٠).

– تتضمن المبادرة تقديم حلول قابلة للتطبيق لأحد القضايا أو المشكلات التي تواجه المجتمع.

- يسمح بقبول المبادرات الناشئة التي قدمت خطوات أولية في سبيل تحقيق مبادرة.

ويجب أن تتضمن المبادرة التي سيتم التقدم بها، الأبعاد التالية:

- أن تتميز المبادرة بالحداثة "فكرة جديدة".

- أن يكون لها مردود في علاج المشكلات.

- أن تكون المبادرة قابلة للتنفيذ وقياس الأثر المجتمعي بالبيئة المحيطة.

العرض والتقديم بالمبادرة

- تقديم (۳) نسخ ورقية تتضمن الفكرة والأهداف وآليات العمل والميزانية التقديرية والفئة المستهدفة والنتائج المتوقعة وعوامل النجاح الأساسية وأوجه الدعم للمبادرة قطاع خاص حكومي – مؤسسات مجتمع مدني – تمويل شخصي".

- تحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة تجمع سكني – قرية مركز محافظة) تقديم عرض بوربوينت على فلاشة لا تزيد عن خمس دقائق.

آخر موعد لاستلام المبادرات بإدارة الأسر الطلابية يوم ۲۰۲٤/١٢/١٥.

يحق للفريق أن يكون مشترك طلبة وطالبات أو طلبة أو طالبات فقط.

- يحق للطالب أن يشترك فى أكثر من فريق ويحق للفريق أن يقدم أكثر من مبادرة .

إرسال نسخة WORD على الإيميل التالي وللاستفسار والمساعدة

heba soudi@azhar.edu.eg

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