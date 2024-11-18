مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادات بالأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد لامتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وينشر "مصراوي" مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، طبقا للخريطة الزمنية التي وضعها قطاع المعاهد على النحو التالي:

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الثالث والرابع والخامس" بالمرحلة الابتدائية، يوم الاثنين الثاني من ديسمبر المقبل بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الابتدائية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الأول والثاني" بالمرحلة الإعدادية، يوم الاثنين الثاني من ديسمبر المقبل بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية الأزهرية يوم الخميس 16 يناير 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الثانوية الأزهرية

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف "الأول والثاني" بالمرحلة الثانوية، يوم الاثنين 30 ديسمبر المقبل بجميع المناطق الأزهرية.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت 25 يناير المقبل، وتنتهي الخميس السادس من فبراير 2025.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، يوم السبت الثامن من فبراير 2025.

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