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أول تعليق رسمي لجامعة الأزهر بشأن أزمة أوائل الخريجين

05:25 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب"


أصدر مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، أول بيان رسمي بشأن ما أثير مؤخرا عن أزمة تعيين أوائل الخريجين بداية من دفعة 2016، والذين لم تصدر لم قرارات تكليف حتى الآن.


وأشار المجلس إلى أنه جارٍ التنسيق بشأن تعيين المعيدين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحال الوصول لقرار سيتم إعلانه مؤكدًا أن الجامعة ترحب بأبنائها ولاتدخر وسعًا في الإفادة منهم، وأنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في تكليف دفعات محددة؛ لأن الحديث عن ذلك سابق لوقته حتى يتم معرفة عدد الدرجات المالية التي سيوفرها جهاز التنظيم والإدارة للجامعة، وأن المنشورات التي ترسل للكليات هي لاستيفاء البيانات لكل الأوائل بحيث تكون جاهزة حين يتم طلبها فقد سبق جمع معلومات عن دفعات من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٢م وتم استكمالها بإرسال منشور لطلب بيانات خريجي أحدث الدفعات.


وصدق المجلس على محاضر اجتماعات لجنة شئون الطلاب، ولجنة المعامل والأجهزة، واللجنة الدائمة لشئون الطلاب الوافدين، ولجنة الإعارات، ولجنة البعثات والإجازات الدراسية والمهمات العلمية والمؤتمرات، واعتماد نتائج الدبلومات المهنية، والدبلومات الخاصة، والدراسات العليا، في كليات الجامعة.




مجلس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود أوائل الخريجين
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