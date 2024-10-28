ضوابط تقييم طلاب المعاهد الأزهرية طبقًا لنظام التعليم الجديد - مستند

بعد منافسة 39 ألف مشارك.. "أزهري" من ذوي الهمم يفوز بمسابقة تحدي القراءة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط التقييم في المرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادي، طبقا لمنظومة التعليم الجديدة.

ونص المنشور الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على ما يلي:

- يجب حضور تلاميذ الصفين الأول والثاني بنسبة لا تقل عن 60% في الفصلين الدراسيين لأداء المهام، ولا يجتاز الصف الأعلى إلا بعد اجتياز برنامج يتم إعداده بواسطة المعهد.

- يتم تقييم الصفوف "الثالث - الرابع - الخامس"، بناء على ما يلي:

- امتحانات نهاية الفصل الدراسي 40%.

- المهام الأدائية 20%.

- التقييم الشهري "الشهر الأول 15%- الشهر الثاني 15%".

- المواظبة وأنشطة 10%.

- درجة المطالعة والنصوص الشفوية "5 درجات" من إجمالي درجات المادة في كل فصل دراسي.

- يمتحن الطالب الراسب بالصف الأول الإعدادي طبقا للنظام الجديد وبذات المواد الدراسية المستحدثة.

كان الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن حزمة من التعديلات الجديدة على المناهج والمواد الدراسية لصفوف المرحلة الثانوية، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا - القسم الأدبي:

"تُدرَّس مادة اللغة الفرنسية في الصفوف الثانوية الثلاثة دون أن تُضاف إلى المجموع الكلي، لكنها تُعد مادة نجاح ورسوب.

- مادة الجغرافيا، فلا تُدرَّس في الصف الأول الثانوي، بينما تُدرَّس في الصفين الثاني والثالث وتُحتسب ضمن المجموع.

- مادة الفلسفة والمنطق، فهي مقررة على الصف الثاني الثانوي لهذا العام فقط وتُضاف إلى المجموع.

- إدراج مادة الإحصاء ضمن مقررات الصف الثالث الثانوي“.

ثانيا- القسم العلمي:

- دمج مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء في الصف الأول الثانوي في مادة واحدة تحت مسمى «العلوم المتكاملة»، وتُخصص لها أربع حصص أسبوعيًّا.

- الصفين الثاني والثالث الثانوي، فتبقى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء كما هي دون تغيير.