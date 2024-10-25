بيان عاجل لجامعة الأزهر بشأن أنباء تسمم طالبات المدينة الجامعية بالأقصر



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، استقرار الحالات الصحية لطالبات المدينة الجامعية بالأقصر، وخروج جميع الحالات من المستشفى، وبفضل الله لا توجد الآن أي حالة في المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة لمتابعة أي حالات طارئة.

وأوضح الدكتور عبد المالك أن قيادات الجامعة بفرع أسيوط تحركن فور علمهن بالخبر وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وظلت المتابعة مستمرة لحظة بلحظة من فضيلة الإمام، ورئيس الجامعة، وتكاتفت جميع أجهزة الدولة بمحافظة الأقصر للاطمئنان على الطالبات، وقد خرجن من المستشفى بعد أن تم توقيع الفحص الطبي عليهن، وتبين عدم وجود تسمم.

وأشار عبد المالك إلى أنه جار التحقيق في ملابسات الموضوع بمعرفة الجهات المختصة.