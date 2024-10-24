فتح باب التقدم لالتحاق الوافدين بجامعة الأزهر - الطريقة والرابط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت جامعة الأزهر، صباح الخميس، باب التقديم للطلاب الوافدين للالتحاق بكليات القاهرة والأقاليم، ولمدة ثلاثة أيام.

وشددت جامعة الأزهر، على استلام الملفات وأوراق الطلاب الذين تقدموا على الرابط، بداية من الأحد المقبل وحتى الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

وأكدت تسليم ملفات الطلاب الراغبين في الكليات الشرعية والعربية والمستنفذين، بالإدارة العامة للطلاب الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية، أما باقي الكليات النظرية والعملية فيتم تسليمها بمكتب التنسيق بجوار كلية العلوم للبنين بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

وأتاحت جامعة الأزهر، باب التقديم للطلاب الوافدين عبر الرابط التالي: هنا

وجاءت طريقة التقديم على النحو التالي:

- تحميل استمارة المعلومات من الرابط التالي هنا

- الضغط على الزر المكتوب عليه "لتحميل الملف انقر هنا".

بعد ذلك، يتم الضغط على الزر المكتوب عليه "اضغط هنا لتنزيل الملف".