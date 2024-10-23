بعد منافسة 39 ألف مشارك.. "أزهري" من ذوي الهمم يفوز بمسابقة تحدي القراءة بدبي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تُوِّج الطالب الأزهري محمد أحمد حسن عبد الحليم بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم في الموسم الثامن من مسابقة «تحدي القراءة العربي» لعام 2024، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ونجح ممثل الأزهر في فئة «ذوي الهمم» بالموسم الثامن من تحدي القراءة العربي في الفوز بالمركز الأول بعد وصوله إلى التصفيات النهائية والتنافس مع أكثر من 39 ألف طالب وطالبة من أصحاب الهمم الذين شاركوا في المسابقة من مختلف دول العالم العربي.

وقد مثل الأزهر الشريف في التصفيات النهائية الطالب عمر محمد السيد عبد اللطيف، بطل تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى الأزهر الشريف، والطالب محمد أحمد حسن عبد الحليم، صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 2,006,242 طالباً وطالبة، مثّلوا 9600 معهد أزهري، تحت إشراف 7900 مشرف ومشرفة.

وتهدف مبادرة «تحدي القراءة العربي» إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، وترسيخ حب لغة الضاد في نفوس الأجيال الصاعدة، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل، وصقل قدراتهم وشخصياتهم، وتعزيز قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.