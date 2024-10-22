لهؤلاء الطلاب بالأزهر.. إعفاء من المصروفات الدراسية وبنود الخدمات - مستند

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إعفاء طلاب الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة "حاملي بطاقة كارت الخدمات المتكاملة" من بنود الخدمات والخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، البنود التي تحصل لجهات خارجية أو بناء على قانون.

ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر، على أن إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من بنود الخدمات المتكاملة، يأتي أسوة بالطلاب المكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية.

وأصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعفاء جميع طلاب فلسطين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الأزهرية "العادية والنموذجية"، من المصروفات المقررة على الطلاب الوافدين للعام الدراسي 2024-2025.

وفي سياق آخر، أصدر الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات جديدة لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، بشأن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

وفتح الأزهر الشريف، فتح باب التقدم للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي بدءا من السابع من أكتوبر وحتى الـ 22 من الشهر نفسه، وذلك خلال العام الدراسي الحالي، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، للمناطق على النحو التالي:

- حث الطلاب الحافظين على المشاركة في المسابقة.

- تيسير إجراءات استلام وقبول أوراق المتقدمين.

- بيان جوائز المسابقة للفائزين، والحافز القرآني للأربعة الأوائل، والإعفاء من المصروفات للعشرة الأوائل.

- تكليف شيوخ المعاهد بمتابعة تقديم الطلاب حفظة القرآن بمعاهدهم.