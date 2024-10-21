لطلاب الفرقة الأولى بالأزهر.. أنواع وأسعار السكن الجامعي بالقاهرة والأقاليم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يواصل طلاب جامعة الأزهر، تسجيل رغباتهم للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2025/2024.

وفتحت جامعة الأزهر، باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم لطلاب الفرقة الأولى "المستجدين" وطلاب النقل المتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى، عبر الرابط التالي: هنا

ورفعت جامعة الأزهر، مصروفات التسجيل بالسكن الجامعي إلى 160 جنيها، ومصروفات التقديم إلى 460 جنيها تدفع لمرة واحدة.

وينشر "مصراوي" أنواع وأسعار التسكين على النحو التالي:

أولا - السكن العادي:

وتبلغ مصروفاته الشهرية 260 جنيها، ويبلغ عدد الطلاب في الغرفة من 2 : 4، ويشترك الطلاب في الدولاب والمكتب.

ثانيا - السكن الاقتصادي:

وتبلغ مصروفاته الشهرية 610 جنيهات، ويبلغ عدد الطلاب في الغرفة من 3 : 4 أفراد، ويتميز عن العادي بوجود ثلاجة داخل الغرفة، ومكتب وسرير ودولاب خاص بكل طالب، ومتوفر مياه ساخنة طوال الأسبوع.

ثالثا - السكن المميز:

تم استحداث السكن المميز للمرة الأولى هذا العام، وتختلف مصروفات الشهرية باختلاف عدد أفراد الغرفة على النحو التالي:

غرفة فرد واحد 1300 جنيه.

غرفة 2 أفراد 1100 جـنيه.

غرفة 3 أفراد 900 جنيه.

غرفة 4 أفراد 800 جنيه.

من جانبه، كشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر أن المدن الجامعية بالأقاليم لا يتوافر فيها إلا السكن العادي والمشروط فقط، والمميز والاقتصادي يقتصران على مدن القاهرة فقط.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، إلى أن باب التقديم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم سيتم غلقه في الـ 26 من أكتوبر الجاري.