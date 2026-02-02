قال فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين، إن منح محافظة أسوان جائزة مدينة العام السياحية لعام 2026، والتي تنظمها منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي، يُعتبر خطوة مهمة تعكس الدعم المباشر للقطاعين السياحي والاقتصادي في مصر، وتسهم في تعزيز مكانة واحدة من أعرق المحافظات السياحية على المستوى العالمي.

وأوضح "حسني"، لمصراوي، أن هذا التكريم من شأنه زيادة معدلات السياحة الوافدة، لا سيما خلال فصل الشتاء، في ظل ما تتمتع به أسوان من طقس معتدل وطبيعة ساحرة على ضفاف نهر النيل، إلى جانب ثرائها بالمقومات التاريخية والثقافية، مشيرًا إلى أن السياحة الثقافية تمثل أحد أبرز عوامل الجذب بالمحافظة.

وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، والتي تحدث سنويًا في نهاية شهر فبراير، تحظى باهتمام إعلامي واسع محليًا ودوليًا، حيث تتصدر التغطيات الصحفية والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية، ما يعزز من مكانة أسوان كإحدى أهم الوجهات الأثرية والسياحية في العالم.

وأكد أمين عام نقابة السياحيين، في سياق متصل، أن النقابة تعمل خلال الفترة المقبلة على الترويج وتنشيط الحركة السياحية بالتزامن مع هذا الحدث العالمي، من خلال تنظيم فعاليات للسياحة الرياضية، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.

وكشف فارس حسني عن تفاصيل تلك البرامج السياحية موضحًا أنها ستكون على هيئة رحلة، وتشمل الرحلة برنامجًا سياحيًا مميزًا لمدة يومين، مع الإقامة على مركب عائم بنظام الإقامة الكاملة، ويبلغ سعر الرحلة 3600 جنيه للفرد، شامل تذاكر القطار ذهابًا وعودة.

