صور.. محافظ القاهرة يفتتح سوق اليوم الواحد في روض الفرج

كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سادس أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والذي تم إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بحي روض الفرج بجوار قصر طوسون لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض السلع.

وأشار إبراهيم صابر، إلى أن سوق اليوم الواحد بروض الفرج يعد سادس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة، وسيعمل كل يوم خميس مع وجود سوق اليوم الواحد بالجمالية ويعمل كل يوم أحد، وسوق في آل رشدان بمدينة نصر، وآخر في حلوان وثالث في الأميرية يعملون يوم الجمعة، في حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي وتخفيض السعر، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت في جعل المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التي يقدمها السوق بأسعار السلع في المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل أسواق ثابتة مكان سوق غزة القديم، وآخر بمنطقة شينزو آبي، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة في كل الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة لزيادة المعروضات وتخفيض الأسعار تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين إلى الحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بتقديم الدعم اللوجستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها في الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن التواجد في السوق متاح لكل العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن 30% عن مثيلاتها في السوق.

وسوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه صباح اليوم الخميس يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.

رافق محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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