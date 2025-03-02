محمد علي يُوضح هل نية واحدة تكفي لصيام الشهر؟

كتب-محمد قادوس:

هل نية واحدة تكفي لصيام الشهر؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، الذي أوضح في رده أن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، ولم ينقل من هديه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الصيام في رمضان أنهم كانوا يجددون النية كل ليلة.

وقال الداعية، إن السحور وحده نية في حد ذاته، ويكفي نية واحدة لصيام الشهر كله.

يقول ابن تيمية: من خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن النية يسيرة فهي لا تحتاج إلى كبير عناء، فمجرد العزم على الصوم غدا في أي جزء من أجزاء الليل كاف في تحقيق النية الواجبة.

فإذا كان قد خطر ببالك ليلا أنك صائم غدا فقد فعلت ما وجب عليك، وكذا إذا تسحرت أو أكلت أو شربت بقصد التقوى على الصوم، وأما إذا كنت لم تبيت النية فعلا، فعليك قضاء هذا اليوم لأنك قد أخللت بشرط من شروط صحته وهو النية.

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