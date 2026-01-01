في اليوم العالمي للأسرة.. الأزهر للفتوى يحدد 7 سلوكيات لتعزيز تماسكها

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف، في اليوم العالمي للأسرة الموافق 1 يناير 2026، عن 7 سلوكيات تعزّز تماسك الأسرة.

وقال الأزهر للفتوى في بيان له نشر عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: 7 سلوكيات تعزّز تماسك الأسرة، ما يلي:

1- المودة والرحمة:

بالمودة تلين القلوب، وبالرحمة تُقال العثرات، فهما أساس الدفء الأسري، وبهما تستمر الحياة وتتجاوز التحديات، لذا وصف بهما المولى سبحانه علاقة الزوجين في قوله: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

2- أداء الحقوق:

حين يؤدي جميع أفراد الأسرة واجباتهم، سيما الزوجين لبعضهما، يسود العدل والطمأنينة والرضا، وتُبنى العلاقة الزوجية على الاستقرار والاحترام، وتغدو الأسرة أكثر قوة وأمانًا.

3-حوار أسري بنّاء:

الكلمة الطيبة جسر تواصل، والحوار الهادئ مفتاح تفاهم، به تُحل الخلافات، وتُقوّى الروابط بين أفراد الأسرة، مصداقًا لقوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}. [البقرة: 83].

4-المشاركة الإيجابية:

عندما يتكامل أفراد الأسرة في أداء المسؤوليات، يشعر كلٌّ بقيمته ودوره، فتزداد الألفة ويقوى الانتماء للأسرة.

5- حسن الظن:

حسن الظن يطفئ نيران الشك ويقوي العلاقات، ويزرع الثقة في القلوب، ويجعل الأسرة بيئة آمنة قائمة على الثقة، لذا أمر الحق سبحانه باجتناب التعامل بالظن في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}. [الحجرات: 12].

6-التغاضي عن الصغائر:

ليس كل خطأ يستحق التنبيه والعضب؛ فالتغافل عن الهفوات يحفظ الودّ، ويمنع تضخم المشكلات، وهو خلق نبوي فاضل، يقول سيدنا ﷺ: «ليس الشديدُ بالصُّرَعة، إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسَه عند الغضب». [متفق عليه].

7-التشجيع الإيجابي:

كلمة تقدير صادقة تصنع فرقًا، وتشجيع واع يبني ثقة، ويُخرج أفضل ما في نفوس الأبناء والزوجين، وقد أرشدنا النبي ﷺ إلى أثر الكلمة الطيبة بقوله: «الكلمةُ الطيِّبةُ صدقةٌ». [متفق عليه].

وأوضح الأزهر للفتوي، أن الأسرة المتماسكة تعني مجتمعًا قويًّا، فلنجعل هذه السلوكيات منهجًا في بيوتنا؛ لننشئ أجيالًا سوية، ونرسّخ قيم الرحمة والتعاون والاستقرار، فصلاح الأسرة أساس صلاح المجتمع.

