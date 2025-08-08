الإفتاء توضح الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم

كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في تهجير أهل غزة من أرضهم، وذلك رداً على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما الواجب الشرعي في حق الشعب الفلسطيني، خاصة سكان قطاع غزة والضفة في ظل الحرب وتعمد دولة الاحتلال حرمانهم من الطعام والأدوية؟ وما الرأي الشرعي حول إصرار حكومة الاحتلال على إخراج أهل غزة من أرضهم عنوة؟

وفي رده، أكد فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن ثبات أهل فلسطين، خاصة سكان قطاع غزة والضفة على حقِّهم، وبقاؤهم على أرضهم صامدين صابرين -واجبٌ شرعيٌّ وضرورة وطنية، وهو رباطٌ في سبيل الله تعالى عظيم الأجر وجزيل المثوبة.

وأضاف الدكتور نظير عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي وتخطيطها على إخراج سكان قطاع غزة والضفة ونقلهم قسريًّا إلى مكان آخر سواء داخل الدولة أو خارجها أمرٌ فيه ظُلْمٌ بيِّنٌ وفسادٌ محققٌ، وجريمة إنسانية مغلظة العقوبة أمام الله وأمام الناس، وقد توعَّد الله تعالى فاعليها بالإهلاك، ووعد المستضعفين بالنصر والتمكين.

