ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة هل ذلك أمر جائز شرعًا ام يدخل في إطار البدع المستحدثة في الدين.

وفي ردها، استشهدت لجنة الفتوى بما ورد في "صحيح مسلم" أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،...».

وأكدت اللجنة، في بيان فتواها، أن الذي يحصل في المساجد من قراءة القرآن يوم الجمعة يُعَدُّ من هذا القبيل، ولا حرج فيه شرعًا.

هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟

وكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح حكم قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن، وهل يعد بدعة في الدين.

وقال أمين الفتوى، أن هذه العبارة لا تتعارض مع تعاليم الدين، لافتا إلى أن عبارة "صدق الله العظيم" تعبر عن تصديق ما جاء في القرآن، وهي ليست بدعة أو محرما.

وأضاف عثمان خلال حلقة سابقة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس ": بالطبع هناك من العلماء من يفرق بين نوعين من الكلام في القرآن: الخبر والإنشاء، الخبر هو ما يحكيه الله عن الأمم السابقة أو الأحداث التاريخية، وفي هذه الحالة يُستحب قول صدق الله العظيم، لأن الخبر يتطلب التصديق، بينما الإنشاء هو الأمر أو النهي، ولا يحتاج إلى استخدام هذه العبارة.

