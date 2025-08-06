كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تجفيف الأعضاء بين غسلات الوضوء.. وهل هو جائز أم مكروه شرعًا.

في البداية، كشف أمين الفتوى عن سُنن الوضوء وهي كل ما عدا الأركان، وتشمل: الترتيب، والتثليث في الغسل (غسل العضو ثلاثًا)، ومسح كل الرأس، والموالاة، واستخدام السواك.

وأوضح فخر، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن مسح كل الرأس يُعد من السُّنن عند بعض المذاهب الفقهية، فبينما يرى الشافعية أن مسح بعض الشعر يكفي، وقال الحنفية بربع الرأس، أوجب المالكية مسح الرأس كاملًا، لذا فمسحه بالكامل عند من لا يوجبه يُعد سنة مؤكدة.

وأوضح أمين الفتوى أن الموالاة تعني عدم ترك فاصل زمني كبير بين غسل الأعضاء، مضيفًا: "يعني ما ينفعش أغسل وجهي وأستنى لحد ما ينشف قبل ما أغسل إيدي، خاصة في الأجواء المعتدلة، كل عضو يُغسل على الفور بعد الذي قبله".

وردًا على تساؤلات حول حكم تجفيف كل عضو بعد غسله في الشتاء، أكد أنه لا يُستحب تنشيف الأعضاء بين الغسلات، لأن الوضوء لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة في الظروف العادية، قائلًا: "لو كل عضو هنشفه بعد غسله قبل ما نغسل العضو اللي بعده، يبقى قطعنا الموالاة، وده أمر غير مستحب شرعًا".

وأكد أن المشقة الشديدة غير المحتملة فقط هي التي تُجيز مخالفة بعض الأحكام، أما مجرد الشعور بالبرد المعتاد فلا يُعد عذرًا لترك السُّنَن أو تغيير هيئتها.

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