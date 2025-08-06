كتب - علي شبل:

علق الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على خبر إصابة الطالبة سمية الكتامي، صاحبة المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتائج الثانوية العامة، ووالدها في حادث سير، واتهام كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحسد والعين بالتسبب في الحادث.

وجه أمين الفتوى رسالة للطالبة ووالدها المصابين في الحادث، قائلًا: نتمنَّى الشفاء العاجل للطالبة "سُمية" الأُوْلَى على الجمهورية علمي رياضة، ووالدها أيضًا جراء حادث السَّير الذي وقع لهما أمس.

وأضاف ربيع، في تعليقه على الحادث، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إن ربط هذا الحادث بالحَسَد أو العين يتطلب مزيد تروٍّ وتَعقُّل، فالموازنة بين إظهار النعمة وشُكْر الله عليها وبين إخفائها خوفًا من الحسد تتطلب حكمة وفِطْنة.

وختم أمين الفتوى رسالته، ناصحًا بالتحصن بالرقية والدعاء، قائلًا: فليس كل إظهار للنعمة مذمومًا، وليس كل إخفاء محمودًا، والمسلم مدعو في كل حالٍ لأن يكون بصيرًا بظروفه ومحيطه، والتَّحصُّن بالرقية والدعاء خير علاجٍ لصَرْف سوء العَيْن والحَسَد عن الإنسان.

كانت الطالبة سمية الكتامي، صاحبة المركز الأول في نتائج الثانوية العامة لهذا العام، قد تعرضت لحادث سير، رفقة والدها، الذي تشير التقارير الى احتياجه لإجراء عملية جراحية بسبب الحادث.

وضجت التعليقات فور انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للطالبة واتهام الحسد والعين بالتسبب في وقوع الحادث بعد نجاح الطالبة بتفوق في الثانوية العامة.

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