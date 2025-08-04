هل التيمم مقصورًا على التراب فقط؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

كتب- محمد قادوس:

قالت إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الاليكترونية، إن التيمم لا يُشترط أن يكون بالتراب فقط، بل يجوز بكل ما خرج من جنس الأرض، موضحةً أن المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء.

وأوضحت أبو قُورة، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن بعض الفقهاء قالوا باشتراط التراب تحديدًا، بينما أجاز آخرون التيمم بالرمل، والحجر، والرخام، وكل ما كان من جنس الأرض ولم يتحول إلى شيء آخر بفعل الاحتراق أو المعالجة الكيميائية، كالفحم مثلاً.

وأضافت أن الإمام الأوزاعي وبعض علماء الحنفية نصوا على جواز التيمم بالرمل، كما يجوز المسح على قطعة رخام أو حجر إذا كانت من جنس الأرض، بشرط ألا تكون من المحروقات.

وأكدت أبو قُورة أن التيسير في هذا الباب من خصائص الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى حديث النبي ﷺ: "وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا"، رواه مسلم، وهو ما يدل على أن كل ما هو من الأرض يصلح للتيمم به، لما فيه من تيسير ورفع مشقة.

وأكدت على أن "التراب ذُكر لكونه أكثر ما يتوفر للناس وسهولة استعماله، لكن العبرة بجنس ما يُتيمم به، لا بمادته بعينها".





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