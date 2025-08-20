كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: زوجتي تعرف حقوق الله فتصلي الفرائض وتقوم الليل وتصوم النهار في غير رمضان لكنها تهمل حقوقي وتمتنع عن فراشي اذا طلبتها بحجة التعب ونريد نصيحه توجهونها إليها.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن الشرع الحكيم نهى المرأة من أن تصوم تطوعا وزوجها موجود إلا بإذنه، مستشهدًا بما جاء في السنة المطهرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال :(لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر الا بإذنه).

ويلفت لاشين نظر هذه الزوجة إلى أن عبادتها لربها وإهمالها لحقوق زوجها يمنعها من دخول الجنة ولا تبرأ بعبادتها لله ذمتها ما لم تؤد حقوق زوجها التي أوجبها الشرع عليها.

واستشهد لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في ذلك المعصوم بقول صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت)... فلا تدخل الزوجة الجنة ما لم تحقق ما جاء في الحديث النبوي الشريف ومما جاء فيه (وأطاعت زوجها).

وختم الدكتور عطية لاشين الإجابة بقوله لهذه الزوجة: إن امتناعك عن دعوة زوجك إلى فراشه حرام وتكونين بسبب ذلك مرتكبة لإثم عظيم وجرم كبير وذنب تحسبينه هينا وهو عند الله عظيم ويؤدي بك الى الطرد والإبعاد من رحمه الله عز وجل، مستشهدًا بما رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل امراته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح).. والله أعلم.

