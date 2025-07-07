أحمد خليل: الذنوب الخفية قد تمنع استجابة الدعاء وتطفئ نور القلب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن كثيرًا من الناس يستغربون تأخّر استجابة الدعاء أو يشعرون بجفاف القلب وضعف الصلة بالله، دون أن ينتبهوا إلى أن السبب قد يكون ذنبًا خفيًّا يقترفونَه دون وعي، أو عادةً سيئة اعتادوها يصعب عليهم الإقلاع عنها.

وقال خليل، في تصريحات خاصةً لمصراوي: العبد قد يُحرَم الخير والتوفيق، ويُغلق دونه باب الاستجابة، بسبب ذنبٍ بينه وبين الله، لا يراه الناس، لكنه يُطفئ نور القلب، ويمنع نزول الرحمة.

وأشار إلى أن من الذنوب الخفية التي قد تُذهب نور القلب وتمنع استجابة الدعاء وهي نظرة محرمة، تصفح محتويات إلكترونية تخالف شرع الله، الغيبة والنميمة، أكل المال الحرام.

واستشهد بقول الله تعالى:﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30]، مؤكدًا أن المعاصي، وإن خفيت، لها آثار خطيرة على القلب والحياة والعلاقة مع الله.

ودعا الشيخ أحمد خليل إلى مراجعة النفس ومحاسبتها بصدق، قائلاً: "ابدأ بالاستغفار بصدق، واقطع دابر الذنب فورًا، واطلب من الله الهداية والتوبة، فربنا كريم يقبل التائبين ويُطهّر قلوبهم".

وتابع: "لا يوجد ذنب أعظم من رحمة الله، لكن الذنوب التي نستهين بها قد تكون سببًا في قسوة القلوب وانغلاق رحمة الله".

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