داعية يحذّر من الإهمال: يُهلك نفسه قبل أن يهلكه غيره

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإهمال في أداء الواجبات والمهام يُعدّ من أخطر الآفات التي تُعجّل بالهلاك، مشيرًا إلى أن الإهمال قد يكون أخطر من الظلم نفسه.

وأضاف عبدالمعز خلال حديثه في برنامج" لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" DMC": أن بعض الناس يظنون أن الظلم هو نهاية الطريق، لكن الحقيقة أن الإهمال قد يُهلك الإنسان قبل أن يصل إليه ظلم الآخرين، مضيفًا: كان مشايخنا يقولون لنا دائمًا: المهمل يُهلك نفسه قبل أن يهلك الظالم بيته.

وأكد الداعية، أن الإسلام يدعو إلى الجد والاجتهاد، ويُحرم التراخي والتكاسل، لأن المسلم مسؤول عن عمله ووقته ونفسه، مشددًا على أن التهاون في أداء الأمانات سواء في العمل أو في الحقوق يُعدّ تفريطًا في الدين قبل أن يكون تفريطًا في الدنيا.

وأشار إلى أن الأمة بحاجة إلى انتفاضة ضد الكسل واللامبالاة، داعيًا إلى أن نكون طلاب علم منتجين، وتجارًا أمناء، وفلاحين مجتهدين، لأنه لا نهضة حقيقية دون مسؤولية والتزام.

وأكد عبدالمعز، أن الهجرة الحقيقية هي أن نهجر الإهمال إلى الانضباط، ونهجر العشوائية إلى البناء، ونهجر السلبية إلى العمل الذي يرضي الله ويخدم الوطن.

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