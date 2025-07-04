كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: تركت منزل الزوجية بسبب خلاف بيني وبين زوجي، وذهبت إلى بيت عائلتي ومكثت هناك مدة عامين وبعدها تم الطلاق فهل تحسب العدة من وقت مفارقة بيت الزوجية أم من وقت حصول الطلاق؟.

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن هناك فهما سائدا عند معظم الناس إلا من رحم ربك، وهذا الفهم مغلوط يخالف تعاليم شريعة الاسلام، هذا الفهم المغلوط هو أنهم يبدأون عدة المرأة من وقت مفارقة الزوجة بيت الزوجيه رغم أنها لا تزال زوجه.

والجواب، يقول لاشين في فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن تحسب العدة من وقت حصول الطلاق لا من وقت ترك منزل الزوجية، أيا كانت المدة الفاصلة بين مغادرة بيت الزوجية وبين حصول الطلاق.. هذا والله أعلم.

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