كتب - علي شبل:

نشر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، طلب استغاثة تلقاه من بعض أهالي قرية بسوهاج في صعيد مصر، بعد اشتعال حرائق غامضة في بيوت القرية.

وقال شومان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "استغاث بي بعض أهالي قرية برخيل بالبلينا سوهاج حيث تشتعل الحرائق في البيوت دون معرفة السبب، ولا أعرف بماذا يمكن مساعدتهم، ولعل هذا البوست يصل لمن يمكنه المساعدة".

حظي منشور أمين عام هيئة كبار العلماء بتفاعل كبير من متابعيه وزاد من الجدل حول تعدد الحرائق في بعض القرى، خصوصا بالصعيد.

وعلق على منشور شومان الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، قائلًا: "فضيلة الوكيل لقد أبلغت امين عام مجمع البحوث ومشكورا تواصل مع مدير عام الوعظ بتواجدي معه على الهاتف وكلفه بنزول السادة الوعاظ غدا القرية.. جزاكم الله خيرا على اهتمامكم.. النيران التهمت كل شيء في القرية ونجوعها حتى الادميين والحيوانات ولم يدر أحد ما مصدرها، نسأل الله اللطف وتفريج الكروب".

وضمن التعليقات نشر الدكتور عباس شومان رسالة وردته من صديق وهو أستاذ دكتور متخصص يقول في رسالته: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى العزيز ا.د. عباس شومان... المحترم.... قرأت البوست والخاص بأهل برخيل بالبلينا... يرجى التنبيه على الأهالى بعدم تخزين السباك والملفات الزراعية فى البيوت أو حول البيوت لأن هذه المخلفات بيئة صالحة وخصبة لنمو وتكاثر الكائنات الدقيقة خاصة البكتريا المنتجة لغاز الميثان وهو غاز قابل للاشتعال فى درجات الحرارة العليا وهذا هو سبب اشتعال الحرائق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.... مع تحياتى لشخصكم الكريم".

لم تخلو التعليقات على المنشور من التعليقات الغريبة غير المنطقية. وكتب أبوجاسم أبوركيبة، أحد الأهالي - حسب تعريفه - تعليقا يسند فيه الحرائق إلى انتقام الجن، قائلًا:" انا من قرية برخيل والموضوع ياشيخنا إن دا انتقام جن ملهاش اي سبب تاني النار بتطلع من الحيطان ومعظم الحرائق بتكون في أماكن مغلقه مش معرضه لشمس ولا يوجد بها أي غازات".

فيما أرجع مواطن يدعى محمد جابر أبو سجى اشتعال الحرائق إلى قيام بعض الأهالي بالتنقيب عن الآثار ما تسبب في "إغضاب الجن"، وفق تعبيره.

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